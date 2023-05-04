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Güncel
AA 04.05.2023 15:45

Çankırı'da Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalara başlandı

Çankırı'da Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalar törenle başladı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kent Meydanı Projesi’nin şehrin kalbinde yeni bir prestij alanı olacağını söyledi.

Çankırı'da Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalara başlandı
[Fotograf: AA]

Proje ile şehir merkezindeki otopark sorununu da büyük ölçüde azaltacaklarını belirten Esen, "Çankırı’nın yıllardır dilinde pelesenk olan ve benim de göreve geldiğimden beri mücadele verdiğim meydan projesinin hayata geçirilme vakti gelmiştir." dedi.

Çalışmanın başladığı proje ile yer altı otoparkı, AFAD toplanma alanı gibi sorunları çözüme kavuşturacaklarının altını çizen Esen, şöyle konuştu:

"Bizim gündemimizde her daim Çankırı var. Tüm çabamız ve emeğimiz, şehrimizin sorunlarını çözmek, insanımızın yaşam standardını iyileştirmek, bu şehri mutlu insanların kenti yapmak üzerinedir. Her şeye, tüm aksiliklere rağmen sizlere nefes alacağınız bir meydan yapıyoruz. Bolluk da bereket de hareket de dinlenmek de eğlenmek de bu meydanda olacak. Burası Çankırı’nın hür meydanı olacak."

Çankırı’ya meydanın çok yakışacağını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı milletvekili adayı Pelin Yılık da özverili çalışmalarından dolayı Esen’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kent meydanı yapımı için ilk kazma dualar eşliğinde vuruldu.

Program, Diriliş Oğuzhan Mehteran Takımı ile TÜRKSOY Dans Grupları ve Umay Müzik Topluluğunun gösterilerinin ardından sona erdi.

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