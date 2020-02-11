Kar heyecanını yaşayan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklar da okul bahçelerinde kar topu oynadı.

Kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Çankırı Belediyesi ekipleri, ana cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başlarken, Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütüyor.