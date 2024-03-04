Çankırı'da çatıdan atlayan kişiyi hava yastığı kurtardı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir sitede, ismi öğrenilemeyen şahıs 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.
Binanın çatısındaki şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Hava yastığının üzerine düştü
İkna çalışmaları sırasında çatıdan atlayan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düştü.
Hava yastığının üzerinden alınan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.