Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 13:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çankırı'da 56 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Çankırı’da, yılbaşı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 56 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Çankırı’da yaşayan 51 yaşındaki İ.A.'nin sahte alkollü içki ürettiği bilgisine ulaşan Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler tarafından şahsın kent merkezinde ve merkez ilçeye bağlı Aşağıyanlar köyünde bulunan ikametine operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 40 litre sahte rakı, 16 litre sahte viski olmak üzere toplam 56 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.
İ.A. "sahte alkollü içki üretme suçundan" gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Çankırı Sahte Alkol Sahte İçki
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