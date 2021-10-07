Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Canik'te öğrenci servis sürücülerine eğitim verildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine ve öğrencilere, güvenli taşıma ve Covid-19 tedbirleri konusunda eğitim verildi.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sorumluluk alanındaki servis sürücüleri ile öğrencilerle bir araya geldi.
Ekipler, servis sürücülerine öğrencilerin okuldan eve evden okula güvenli taşınması ve Kovid-19 tedbirlerini anlattı.
Ekipler, trafik kurallarını anlattıkları öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.
Etiketler: Samsun Trafik Denetim Jandarma Genel Komutanlığı
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