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Güncel
AA 10.09.2023 15:23

Çanakkale'de trafik polisleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli sürücülerin trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgilendirme çalışması yaptı.

Çanakkale'de trafik polisleri motosiklet sürücülerini bilgilendirdi

Trafik polisleri, bilgilendirme çalışmasını İskele Meydanı ve Fetvahane Sokağı'nda gerçekleştirdi. Seyir halindeki motosiklet sürücülerini durduran polisler, kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür etti, kask takmayanlara ise nedenlerini sorarak bilgilendirici broşür dağıttı.

Uygulamanın, sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten motosiklet sürücüleri de trafik ekiplerine teşekkür etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Sevil Yıldırım Yüce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, trafik kazalarını, yaralanmaları, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Bilgilendirmelerde kaskın önemini değindiklerini ifade eden Yüce, "Amacımız sürücülere ceza yazmak değil kaskın hayati önemini vurgulamak." dedi.

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