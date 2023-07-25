Çanakkale'de iki ayda 133 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 30 Mayıs-23 Temmuz'da 122 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 133 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 12 kilo farklı çeşit ve miktarsa uyuşturucu madde, 117 adet sentetik ecza, 20 bin 503 adet hap, 3 tabanca ile 19 mermi ve 20 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Öte yandan operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 20 kişiden 8'si tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.​​​​​​​