Bursa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Yalova-Gemlik kara yolunda, Oğuz B. (33) kontrolündeki otomobil, Ayhan K. (41) idaresindeki traktöre çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Neşe K. (39) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
Otomobil sürücüsü, gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.