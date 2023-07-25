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Güncel
İHA 25.07.2023 10:52

Çankırı Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Çankırı Valiliği tarafından il genelinde sıcakların artması sebebiyle oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Çankırı Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Çankırı Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının artacağı yönündeki tahminin ardından vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün dahil olmak üzere, 30 Temmuz 2023 tarihine kadar İlimizin sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın hava sıcaklığının sebep olduğu güneş çarpması ve benzeri etkilere karşı tedbirli olması gerekmektedir” denildi. 

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