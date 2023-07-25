Çankırı Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Çankırı Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının artacağı yönündeki tahminin ardından vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün dahil olmak üzere, 30 Temmuz 2023 tarihine kadar İlimizin sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın hava sıcaklığının sebep olduğu güneş çarpması ve benzeri etkilere karşı tedbirli olması gerekmektedir” denildi.