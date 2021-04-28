Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kısıtlama saatlerinde bir eve polis ekiplerince yapılan baskında, uyuşturucu partisi düzenlediği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, kısıtlama saatlerinde bir eve polis ekiplerince yapılan baskında, uyuşturucu partisi düzenlediği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve baskın yaptı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde evde uyuşturucu partisi yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.G. ve A.T. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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