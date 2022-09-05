İzmit'ten Çanakkale'ye geldiği esnada, dün Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilen otobüsün sürücüsü Özgür E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Özgür E, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kazada yaralanan 45 kişi taburcu edildi.

Diğer yaralıların tedavileri ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sürüyor.

İzmit'ten 3 personel ve 52 yolcu ile hareket eden Özgür E'nin kullandığı tur otobüsü, Çanakkale-Ezine kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrilmiş, kazada araçtaki yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya hayatını kaybetmiş, yaralı 54 kişi ise Çanakkale, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştı.