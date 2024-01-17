Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Körüktaşı köyündeki Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde yaptıkları operasyonda, 3 aracı durdurdu.
Jandarma ekipleri, araçlar içindeki 34'ü Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.
Olayda kullanılan 3 araç ile bot ve bot motoruna el konuldu.