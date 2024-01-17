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Güncel
AA 17.01.2024 11:52

Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
[TRT Haber (arşiv)]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Körüktaşı köyündeki Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde yaptıkları operasyonda, 3 aracı durdurdu.

Jandarma ekipleri, araçlar içindeki 34'ü Afganistan, 1'i İran uyruklu toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Olayda kullanılan 3 araç ile bot ve bot motoruna el konuldu.

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