Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale ve Balıkesir çevreleri için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin güneydoğusu ile merkez ve güney ilçeleri başta olmak üzere Balıkesir çevrelerinde akşam saatlerine kadar görülecek yağışların, yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Sağanak
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