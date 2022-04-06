Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.