Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 39 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Çanakkale
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