Yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle bir süredir debisi yükselen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, dün ve önceki gün etkili olan sağanağın ardından yaklaşık 4 metreye çıktı.

Suyun yükselmesi nedeniyle ırmak kenarında bulunan Çağlayan piknik alanı ile bölgedeki büfeler ve ırmak kenarındaki iskeleler, su altında kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, ırmak boyunca güvenlik tedbiri aldı.