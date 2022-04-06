Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da pazar alışverişindeki bir kişinin otomobilinin motoruna kedi girdi. Kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonunda çıkarıldı.
Kapalı pazarda alışveriş için otomobilini Cengiz Koçal Caddesi Doğan Sokak'a park eden bir kişi, döndüğünde motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.
Motor kaputu açıldığında kedinin tekerleğin üst kısmında sıkıştığı görüldü. Kedi bulunduğu yerden esnafın da yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı.
Başarılı olunamayınca durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Yalova Belediyesi itfaiyesi ekipleri, teker üstündeki plastik korumayı sökerek kediyi çıkardı.
Kafes içerisine alınan kedinin veteriner kontrolü sonrası Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Yalova İtfaiye Sokak Hayvanları
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