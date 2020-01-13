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Çanakkale açıklarında 3 günde 241 düzensiz göçmen yakalandı13 Ocak 2020 Pazartesi 13:31 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:33
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 241 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bölgede yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerine yönelik 10-12 Ocak'ta 6 noktada operasyonlar gerçekleştirdi.
İhbarlar değerlendirilmesinin yanı sıra mobil radar ve uçakla yerleri tespit edilen lastik botlardaki 52'si kadın 114'ü çocuk 241 düzensiz göçmen yakalanıp kıyıya çıkarıldı.
Tamamı Afganistan uyruklu bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA