Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için pazartesiyi salıya bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Ramazan ayının başlamasına artık çok az bir süre kaldı. Salı günü İslam alemi ilk sahur ve iftarı karşılayacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanda sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanacak.

Teravih namazı kılınacak mı?

Teravih namazı camilerde kılınmayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı.

Ramazan'da uygulanacak koronavirüs tedbirleri

Bu yıl da ramazan ayında koronavirüs tedbirleri uygulanacak. Peki, ramazanda hangi kısıtlamalar uygulanacak?

58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak. Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.

Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.

Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak

Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

Hırka-i Şerif bu ramazanda da ziyarete kapalı olacak

Hz. Muhammed'in miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

On bir ayın sultanı ramazanda binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen ramazanda olduğu gibi bu yıl da ziyaret edilemeyecek.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.