Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı, öğleden sonra yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları, İl Özel İdare ve trafik ekipleri önlem aldı.