Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Keskin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından araçlar, parklar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda önlem alan trafik ve kara yolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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