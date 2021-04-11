Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektar makilik alan zarar gördü.
Dodurga Mahallesi Seki mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye sevk edilen Fethiye ve Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ile itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle güçlükle söndürülen yangında yaklaşık bir hektar makilik alan zarar gördü.
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