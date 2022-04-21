Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cam silerken üçüncü kattan düştü, hayatını kaybetti
[Fotoğraf AA Arşiv]
Düzce'de evinin camlarını silerken dengesini kaybederek 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fitnat Aktaş, evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aktaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Düzce
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