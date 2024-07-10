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Güncel
AA 10.07.2024 13:12

Çam ağaçları arasında kuş seslerinin yankılandığı Göle'de bisiklet etkinliği

Ardahanlı bisikletçiler, çam ağaçlarıyla kaplı, kuş seslerinin yankılandığı Göle ilçesinde etkinlik düzenledi.

Çam ağaçları arasında kuş seslerinin yankılandığı Göle'de bisiklet etkinliği

Göle İlçesi Bisiklet Topluluğunca düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bisiklet tutkunları, çam ağaçları arasında pedal çevirip Göle Yaylası mevkisine gitti.

Yaklaşık 20 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunları, kuş seslerinin yankılandığı ormanda hem spor yaptı hem de doğayla buluştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli bisiklet tutkunu Muhammet Yıldırım, yeşil doğaya sahip Göle ilçesinin güzelliklerini bisikletleriyle keşfetmek istediklerini söyledi.

Yeşil örtünün yanı sıra, çam ağaçları arasında ve kuş sesleri eşliğinde bisiklet sürerek keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu tür etkinlikleri belirli aralıklarla yapıyoruz. Son yağışların etkisiyle yeşile bürünen Göle ilçemizi bir de böyle görmek istedik. İyi de oldu. Katılım sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha da önemlisi buranın doğasını, bisiklet eşliğinde herkese tanıtmayı, bisiklet sporunu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

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Ardahan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bisiklet
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