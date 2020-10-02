İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve içi doldurulmuş makaron satışı yapıldığı tespit edilen 2 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 40 bin 480 içi doldurulmuş makaron, 421 bin 600 boş makaron, 5,5 kilogram pipo tütünü ve 82 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonda O.Y, T.T ve M.Y, gözaltına alındı.