Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin kuzey kıyılarında dünyanın sayılı büyüklükteki doğal ıhlamur ormanındaki hasada katıldı.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Kemal Kaya ile ıhlamur toplayıcılarının hasadında yer alan Özkan, kaliteli ıhlamurların, yüksek ağaçlardan zahmetli bir faaliyet sonucu toplandığını belirtti.

Dallarından ayrılan, kesilen, kurutulan ıhlamurların pazara arz edildiğini aktaran Özkan, "Tıbbi ve aromatik bir bitki. Özellikle kış aylarında yoğun tüketiliyor. Hastalıklara şifa olmasının yanında bağışıklık sistemine de katkısı var. Yüksek ağaç dallarına çıkan vatandaşlarımız riskli bir işçilik yapıyorlar. İnşallah acı olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Özkan, havaların bu dönem serin gitmesinin ıhlamur çiçeği süresinin uzayacağının bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Bölgede arıcılık faaliyetlerinin de ıhlamura endeksli olduğuna işaret eden Özkan, "Öyle ki ıhlamur hasadına bal toplayan bölgedeki arıcıların, bu ürünlerinin daha değerli ve talep gördüğünü biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhtar Kaya ise hasadın yaklaşık 20 gün süreceğini ifade etti.

Ihlamur çiçeği toplamanın zorluğuna değinen Kaya, "Biz bunu yerde topluyoruz ama bunun zor kısmı ağacın tepesine çıkmakta. Bu da genelde tecrübeli kişilerin işi. Geçmişte sakatlanma ve hatta ölümle sonuçlanan olaylar oldu. 10 yaşından 25 yaşına kadar çocuklar, hanımlar, ailece çıkarız hasada. Bu bulunmaz bir nimet, Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Bizim köyümüzün genelde geçim kaynağı bu." ifadesini kullandı.