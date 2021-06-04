Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Engürücük ve İslamköy mahallelerine sefer yapan A.E'nin kullandığı 16 ZT 509 plakalı yolcu otobüsü, Serbest Bölge mevkisinde devrildi.
Kazada otobüsteki yolculardan 4'ü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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