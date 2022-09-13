Bursa-Balıkesir kara yolunun 51'nci kilometresinde, Karacabey ilçesi Çingençeşme mevkisinde, yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını gören sürücüler, ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.