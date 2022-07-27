Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da yaralanan sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı müdahale etti
[Fotograf: İHA]
Bursa'da uyuyakalan sürücü kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan yeşillik alana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet içinde sıkışarak ağır yaralanan adama ilk müdahalesini tesadüfen yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.
Süleyman A. idaresindeki kamyonet sürücüsünün uyuyakalması sonucu yol kenarında bulunan yeşillik alana çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Süleyman A. araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonrası tesadüfen yoldan geçen sağlık çalışanı arabasını durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasını cama vurarak ağır yaralanan Süleyman A.'ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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