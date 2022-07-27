Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın merkeze bağlı Fatih mahallesinde bulunan bir evde yaşayan aile sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandı.

Korku içerisinde uyanan ve evi kontrol eden aile, evlerinin bir odasının çöktüğünü görünce şoke oldu.

Ağaçların eski olmasından dolayı üstündeki toprağa dayanamadığı için evin bir odasının çöktüğü iddia edinilen olayda odada kimse olmadığı için facianın eşiğinden dönülürken, maddi hasar meydana geldi.