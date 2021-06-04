Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde K.D. idaresindeki 35 ADR 36 plakalı otomobil, Yolağzı Mahallesi yakınlarında M.D'nin kullandığı 03 BR 011 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki E.L. ile Ç.D. yaralandı.
Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.L, yaşamını yitirdi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:36
- 16:38
- 16:39
- 16:22
- 16:13
Sıradaki Haber
Sivas'ta belediyenin "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri Aselsan'ın fabrikasını gezdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz