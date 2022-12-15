Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil ağaçlık alana savruldu: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Filiz B. yönetimindeki otomobil Gemlik istikametine doğru yol alırken, Altıntaş yolu üzeri direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana savruldu.
Trafik ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılıp ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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