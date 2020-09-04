Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan mobilya imalathanesinde hasar oluştu.
Bursa'da alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta mobilya üretim faaliyeti gösteren 2 katlı işletmede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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