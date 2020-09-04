Bursa'da alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta mobilya üretim faaliyeti gösteren 2 katlı işletmede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.