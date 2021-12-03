Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, marangoz atölyesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Selamet Mahallesi Aydın Çıkmazı'nda bulunan marangoz atölyesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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