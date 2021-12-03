İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı olarak beş kavşakta motosiklet kullananlara yönelik denetim yaptı.

25 trafik polisinin katıldığı denetimde, 238 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde kask takmayan ve trafik kurallarını ihlal eden 113 motosiklet sürücüsüne 33 bin 200 lira ceza uygulandı.

Ayrıca motosiklet sürücülerine güvenli sürüş için kask takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.