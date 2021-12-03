Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de buzlanma nedeniyle hafif ticari araç şarampole devrildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şarampole devrilen araç belediye ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'dan Bitlis'e doğru seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 51 JA 453 plakalı hafif ticari araç, Karlıova ilçesi Varto karayolunda buzlanmadan dolayı şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine Karlıova belediyesine ait iş makinasıyla araç kurtarıldı.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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