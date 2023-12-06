Bursa'da kuyumcudan silah tehdidiyle bilezik alan maskeli gaspçı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcuya yüzü maskeli halde gidip tabancayla çalışanları tehdit ederek 8 bilezik aldıktan sonra motosikletle kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 300 güvenlik kamera kaydını inceleyen ekipler, söz konusu motosikletin marka ve modelini tespit etti. Bunun üzerine bu markaları satan bayilerle iletişim kuruldu.

Marka ve model üzerinden satışı yapılan motosikletlere ulaşan ekipler, şüpheli Emre V'nin (26) bir bayiden 3 ay önce motosiklet aldığını ve parasını ödemediğini, daha önce de "yağma" suçuna karıştığını belirledi.

Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, güvenlik kameralarından belirledikleri şüphelinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Emre V, bu bölgedeki ormanlık alanda yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bilezikleri borçlarını ödemek için gasbettiğini itiraf etti

Emre V'nin ifadesinde, tütün satışı yaptığı işi nedeniyle biriken borçlarını ödeyemediği, bunun için kuyumcu soymaya karar verdiği, ilk gelişinde buna cesaret edemeyince çıktığı kuyumcu dükkanına ertesi gün tekrar gelerek bilezikleri gasbettiği itirafında bulunduğu öğrenildi.

Emre V, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gasbedilen bilezikler kuyumcuya teslim edildi.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'ndeki kuyumcuya pazartesi giden yüzü maskeli kişi, bilezik alacağını söyleyerek çalışanlarla pazarlık yaptıktan sonra dükkandan ayrılmıştı. Aynı dükkana dün yine yüzü maskeli halde motosikletiyle giden zanlı, pazarlık yaptıktan sonra dışarı çıkıp motosikletinden aldığı tabancayla geri dönmüş, çalışanları tehdit ederek 8 bileziği çalıp kaçmıştı.