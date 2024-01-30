Bursa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamada, havaların soğumasıyla Osmangazi'nin yüksek mahallelerinde kar yağışı etkisini arttırdı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği köy yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten belediye ekiplerinin çalışmaları sayesinde ulaşım sıkıntısız şekilde devam ediyor.

Yolları kardan temizleyen ekipler, buzlanmaya karşı da solüsyon döktü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının süreceğini belirtti.