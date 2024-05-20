Bursa'da kamyonetin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı

Yusuf Demirci (42) idaresindeki kamyonet, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğilaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.
Kazayı fark ederlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ağaç dalları arasında sıkışan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin işlemleri sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.