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Güncel
AA 20.05.2024 10:42

Kahramanmaraş'ta denetimlerde yeni dönem: Cayrokopter

Jandarma Havacılık Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen pervaneli ve döner kanatlı hava aracı, gözlem gücüyle kara ekiplerine destek veriyor.

Kahramanmaraş'ta denetimlerde yeni dönem: Cayrokopter
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş'ta jandarma, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı ile devriye görevi yapıyor. Yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip olan ve cayrokopter ismi verilen hava aracı, "jandarmanın gözü" gibi çalışıyor.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, Jandarma Hava Başkanlığı tarafından yaklaşık bir hafta önce İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen cayrokopterin daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanı kontrol edebildiğini söyledi.

Cayrokopter sayesinde emniyet ve asayiş hizmetlerinde ciddi kapasite artışı sağlandığını vurgulayan İnan, hava aracının trafik, emniyet ve asayiş olayları ve orman yangınları gibi olaylarda da yer ekiplerine önemli destek sunduğunu anlattı.

Kahramanmaraş'ta denetimlerde yeni dönem: Cayrokopter

Bir pilot ve bir teknisyen görev yapıyor

İnan, olası afetlerde, afet yönetiminin gelişiminde ve alternatif yol güzergahlarının belirlenmesinde de cayrokopterden önemli verim beklendiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bir pilot ve bir teknisyenin görev aldığı aracımız, terörle mücadele başta olmak üzere, sorumluluk sahasındaki petrol boru hatlarının havadan kontrolü, kayıp şahısların bulunması, yasa dışı ekim alanlarının keşfi ve yer ekiplerinin bilgilendirilmesine önemli hava desteği sağlamaktadır. Cayrokopter sayesinde önemli mülki alan kısa sürede kontrol edilebilmekte, anlık veri aktarımı ile emniyet ve asayiş hizmetlerinde görevli personel hızlı reaksiyon gösterebilmektedir."

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Kahramanmaraş Petrol Terörle Mücadele
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