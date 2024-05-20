Giresun'da su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Giresun'da Şebinkarahisar-Alucra kara yolundaki kazada, hidroelektrik santralinin su kanalında kaybolan B.Ş. ve M.T.'nin bulunması için AFAD, AKUT, jandarma ve vatandaşlar tarafından dün akşam başlatılan çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti.

AKUT ekibinin botla kanalda yürüttüğü çalışmalar sırasında bulunan B.Ş. ve M.T.'nin cesetleri Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan 3 kişiden 2'si bulunamamıştı

Giresun'un Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisinde, bir otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmişti.

Vatandaşlar tarafından suda sürüklenen H.D. kanaldan çıkarılmış, otomobildeki B.Ş. ve M.T. ise kaybolmuştu.