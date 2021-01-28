Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da kağıt deposu olarak kullanılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden iş yeri sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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