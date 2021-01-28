Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden iş yeri sahipleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.