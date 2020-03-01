Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kamyonla kaçak hafriyat döken şirkete 265 bin 497 lira ceza kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen daha önce de hafriyat dökülen bölgeye operasyon düzenledi.
Ekiplerce, bir şirkete ait hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçak döküm yaparken suçüstü yakalandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çevreyi kirleten şirkete 265 bin 497 lira ceza uyguladı.
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