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Güncel
AA 09.11.2023 20:18

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mesudiye Mahallesi ile Alanyurt Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda, Eyüp K. (25) idaresindeki hafif ticari araç ile Mehtap B. (41) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Eyüp K. ve Mehtap B. ile birlikte otomobilde bulunan Ayaz B. (8), Yağız B. (8) ve Barış C.Ç. (23) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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