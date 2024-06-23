Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

İddiaya göre, Soğanlı Mahallesi Mete Sokak'ta oturan Enda B. (46), 3 gün önce diş rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe, rahatsızlığı geçmeyince de akşam saatlerinde bir yakınıyla hastaneye gitti.

Evine gelen Enda B'yi, eczaneden ilaç almaya giden yakını yatağında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Enda B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Enda B'nin ölümü şüpheli bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.