Akköy Mahallesi'ndeki özel bir işletemeye ait açık ve kapalı alanları bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, bölgedeki vatandaşların da desteğiyle alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Depolama tesisinde hasara yol açan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.