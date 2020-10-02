Güzelhisar Mahallesi'nde çöp dökmek için dışarı çıkan Sinem Kaya (33), bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı kocası Özden D. ile (38) karşılaştı.

Kaya, Özden D'nin elinde tabanca olduğunu görünce kaçarak yakındaki bir kuaföre sığındı. Peşinden kuaföre giren Özden D, genç kadına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Sinem Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özden D, polis ekiplerince gözaltına alındı.