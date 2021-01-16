Hava sıcaklığının en yüksek 3 derece olarak ölçüldüğü Bursa'da, karın yanı sıra sis de etkili oluyor.

Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, tarihi binalar ve camilerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Balıkesir

Balıkesir'de öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kent merkeziyle birlikte, Kepsut, İvrindi, Sındırgı, Dursunbey, Manyas ve Kazdağları'nın Edremit, ve Havran bölgelerinde kar etkili oluyor.

Balıkesir-Savaştepe kara yolunda kayan bir tır yolu kapattı. AFAD ekipleri tırın yoldan çıkarılması için çekici yönlendirdi.

Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekipleri, Balıkesir-Bursa kara yolu Kürse Mahallesi mevkisi, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı mevkisi, Sındırgı'nın Yüreğil, Eğridere, Aktaş, Yaylabayır mahalleleri ile Dursunbey'in Hacılar ve İskan mahallelerinde temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesini bağlayan Kazdağları'ndan geçen kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelen ulaşım nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yola tedbirsiz çıkan bazı sürücülerde mahsur kalırken yardımlarına jandarma ve kara yolları ekipleri koşuyor.

Kar küreme araçlarıyla çalışma yapan ekiplere kepçeler de destek veriyor.

Öte yandan Kazdağları'nda iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla doğada aç kalan sokak hayvanları unutulmadı.

Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Aykut Dürüst, ilçedeki lokantalardan topladığı ekmek ve kalan yemekleri sokak hayvanları için doğaya bıraktı.

Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri her canlıya ihtiyaç olduğunda destek vermek için çalışan bir sivil toplum grubu olduklarını belirterek, "Bunu gönülden yapıyoruz, bugün kar yağıyor. Bu canlıların da ekmeğe, beslenmeye ihtiyacı var." dedi.

Bilecik'te yağış sürüyor

Bilecik'te de kent merkezine yakın köyler, son iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçmesi ve yağışın devam etmesi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığın artması nedeniyle Kapaklı köyünde bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı köylüler evlerinin önünü kapatan karları küreklerle temizlerken, bazıları da baca saçaklarındaki buzları kırdı.

Kapaklı köyü muhtarı Şükrü Aydın, özlemle bekledikleri kara sonunda kavuştuklarını söyledi.

Köyün bin 200 rakımda olduğunu ve her sene 1 metreyi geçen yağış olduğunu ifade eden Aydın, "Sonunda geldi ama geç kaldı. O işe bizim aklımız ermez. Rabb'im ne zaman derse o olur. Bizi karsız, yağmursuz yağışsız bırakmaz. Bundan bir ay önce gelip şimdi tekrar gelseydi çok iyi olurdu. Bir bardak suya muhtaç kardeşlerimiz var. Barajlarda sular kalmadı. Çok şükür köyümüz beyaza büründü." diye konuştu.