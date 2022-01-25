Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İzmir kara yolunda kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bursa-İzmir kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kara yolunun Görükle mevkisinde akşam saatlerinde başlayan kar, kısa sürede ana arterleri beyaza bürüdü.
Özellikle kış lastiği olmayan sürücüler ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Yolda kalan araçlara zaman zaman vatandaşlar iterek destek oldu.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.
Etiketler: Bursa Ulaşım Kar Yağışı
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