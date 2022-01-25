Çanakkale DKMP ekipleri yasa dışı avlanan kişilere yönelik kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde 3 kişi hakkında 5 bin 826 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen 3 hayvan için ise 2 bin lira tazminat cezası kesildi.