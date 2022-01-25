Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince gerçekleştirilen av kontrollerinde 3 kişiye, toplam 7 bin 826 lira ceza kesildi.
Çanakkale DKMP ekipleri yasa dışı avlanan kişilere yönelik kontrol çalışması gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde 3 kişi hakkında 5 bin 826 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen 3 hayvan için ise 2 bin lira tazminat cezası kesildi.
Etiketler: Çanakkale Doğal Yaşam Kar Yağışı Polis Denetim
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