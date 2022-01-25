Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de eski ev arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Balıkesir'de eski ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Denizli'de yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir'in Gündoğan Mahallesi'nde Emin Çizikçi’yi (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ş.K'nin otobüsle kente geleceği bilgisine ulaştı.
Denizli otogarında bekleyen ekipler, Isparta'ya gitmeye çalıştığı öğrenilen zanlıyı otobüste gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Balıkesir'e gönderildi.
Etiketler: Balıkesir Emniyet Genel Müdürlüğü
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